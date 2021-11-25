Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились финалистки в индивидуальных прыжках на батуте

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку определились финалисты в программе индивидуальных прыжков на батуте среди женщин в возрастной категории 13-14 лет, сообщает в четверг Trend.

В финал вышли – Сильвия Колуцци (Италия), София Аляева (Россия), Майя Мёллер (Германия), Александра Мытник (США), Надежда Чернышева (Россия), Ава Деханес (США), Юка Цудзуку (Япония) и Сакура Хадевара (Япония).

Азербайджанская гимнастка Шафига Гумбатова в данной программе в финал не прошла и заняла 32-е место с результатом 77.265 балла.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджана представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)