Избран новый президент Федерации шахмат Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

(изменен текст, первая версия в 12:40)

БАКУ /Trend/ - В министерстве молодежи и спорта 26 ноября состоялась очередная отчетно - избирательная конференция Федерации шахмат Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов приветствовал участников конференции и пожелал им успехов.

На конференции был заслушан отчет президента Федерации шахмат Эльмана Рустамова о ее деятельности за последние годы, состоялись выборы в руководящие органы федерации.

Было отмечено, что Эльман Рустамов, являющийся президентом федерации с 2007 года, не выдвинул свою кандидатуру на очередных выборах.

Участники конференции избрали вице-президента Федерации шахмат Азербайджана Махира Мамедова ее президентом на следующие четыре года.

Кроме того, в ходе мероприятия членам женской сборной Азербайджана по шахматам, завоевавшим «бронзу» на командном чемпионате Европы, были вручены подарки.

Отметим, что Махир Мамедов занимает пост вице-президента FIDE.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)