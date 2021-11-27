Упорно готовилась к 28-м Всемирным соревнованиям в Баку - спортсменка из Дании

БАКУ /Trend/ - Долго и упорно готовилась к Всемирным соревнованиям среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сказала в субботу Trend участница соревнований, спортсменка из Дании Смилла Дженсен.

"Выступлением в квалификации я осталась довольна, программу выполнила так, как и планировала. Я полностью сфокусировалась на своем выступлении, и рада, что у меня все получилось. К соревнованиям готовилась плодотворно, так как очень хотела представить свою страну на первенстве в Баку", - сказала она.

По словам спортсменки из Дании, участие в крупных международных соревнованиях имеет для нее большое значение, ведь именно здесь она может испытать свои силы, посоревноваться с сильными соперниками.

"Я получаю большую поддержку от своей семьи, в частности от родителей. И, конечно, от команды и тренера - их поддержка придает мне силы и уверенность", - подчеркнула Дженсен.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)