В Баку состоялась церемония награждения победителей третьего дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров третьего дня 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

В программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 17-21 год на первую ступень пьедестала поднялась Мэри Голота (Россия), на втором месте расположилась Александра Бонарцева (Россия), третье место заняла Юка Мисава (Япония).

В программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 17-21 год золотую медаль завоевал Кирилл Козлов (Россия), "серебро" у Шунта Исеки (Япония), бронзовая медаль досталась Себастьяну Станкевичу (Беларусь).

В женской программе по прыжкам на акробатической дорожке в возрастной категории 11-12 лет первое место заняла Варвара Дорохова (Россия), на втором месте - Лия Валиева (Россия), на третьем месте - Эсми Ван Ден Стин (Бельгия).

В мужской программе по прыжкам на акробатической дорожке в возрастной категории 11-12 лет "золото" завоевал Ислам Кабдоллов (Казахстан), серебряная медаль у Алексея Романова (Россия), "бронза" у Николая Волкова (Россия).

В женской программе по прыжкам на двойном мини-батуте в возрастной категории 13-14 лет первое место заняла Юлия Короткова (Россия), на вторую ступень пьедестала поднялась Леа Эдельман (США), на третьей позиции расположилась София Аляева (Россия).

В мужской программе по прыжкам на двойном мини-батуте в возрастной категории 13-14 лет золотая медаль досталась Льву Бусареву (Россия), "серебро" у Кайя Лоусона (США), бронзовая медаль у Мика Майнера (США).

В женской программе по синхронным прыжкам в возрастной категории 15-16 лет первое место заняли Наталья Блохина и Анжелика Алышева (Россия), на втором месте - Мария Сергеева и Виолетта Бардиловская (Беларусь), на третьей позиции расположились Майя Мёллер и Аурелия Эйслоффел (Германия).

В мужской программе по синхронным прыжкам в возрастной категории 15-16 лет "золото" завоевали Максим Осипенко и Михаил Щур (Беларусь), серебряные медали достались Максиму Анисимову и Дмитрию Нартову (Россия), "бронза" у Канато Цудзуку и Таига Акаиши (Япония).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)