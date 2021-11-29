Глава Госкомитета по работе с диаспорой встретился в США с еврейским писателем азербайджанского происхождения

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился на мероприятии, проведенном с представителями азербайджанской общины в американском штате Флорида по случаю 8 Ноября – Дня Победы, с нашим соотечественником Нобертом Евдаевым, более 30 лет проживающим в США.

Как сообщили в понедельник Trend в Госкомитете, Фуад Мурадов поблагодарил поэта, писателя, художника, журналиста, являющегося автором ряда научных работ, учредителя ежемесячного журнала общины горских евреев в США “Новый рубеж” Ноберта Евдаева за деятельность в области солидарности азербайджанцев мира и заслуги в деле пропаганды азербайджанской культуры, подарил ему книгу “Aзербайджанские ковры – карабахская группа” и сувенир в виде национального ковра.

Ноберт Евдаев в свою очередь выразил признательность за проявленное внимание, подчеркнув, что переживает чувство большой гордости, что представляет Азербайджан. Hаш соотечественник подарил председателю комитета книгу и прочитал отрывок из своего стихотворения.

Отметим, что уроженец Баку Ноберт Евдаев с 1989 года проживает в США. Oн организовал ряд мероприятий в области пропаганды азербайджанской культуры в Америке. Pаспоряжением Президента Ильхама Алиева от 13 марта 2006 года награжден медалью "Tерегги".