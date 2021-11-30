Три ведомства Азербайджана обратились к гражданам в связи со штаммом коронавируса "омикрон"

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) выступили с совместным заявлением, сообщает во вторник Trend.

В заявлении говорится, что в соответствии со «Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации поэтапно продолжается по всей стране.

"Новый вариант коронавируса (штамм "омикрон"), появившийся в последнее время в результате мутаций, вызывает серьезную обеспокоенность как в Азербайджане, так и во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный 24 ноября, имеет более высокий уровень повторного заражения, чем предыдущие мутации. По ее данным, общая глобальная угроза, связанная с новым вариантом коронавируса «омикрон», оценивается как очень высокая. Ожидается, что информация о заразности и потенциале распространения новой мутации станет известна в ближайшие дни. Доводим до сведения граждан, что с целью контроля за эпидемиологической ситуацией в Азербайджане органы здравоохранения республики отслеживают опыт стран мира по борьбе с мутациями коронавируса, в частности, со штаммом «омикрон». Этот штамм, впервые выявленный в Южной Африке, вскоре был обнаружен во многих странах - Великобритании, Нидерландах, Канаде, Дании, Германии, Бельгии, Чехии и Италии", - говорится в совместном заявлении.

Как отмечается, анализ итогов проведенных исследований еще раз показал, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса. В результате активного участия населения в процессе вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

"Органы здравоохранения призывают наших граждан, не теряя времени, вакцинироваться укрепляющей (бустерной) дозой вакцины. Нельзя забывать, что помимо вакцинации, необходимо соблюдать правила особого карантинного режима. Соблюдение социальной дистанции, использование масок и гигиена рук являются единственным способом защитить себя от болезни, вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от варианта вируса", - отмечают ведомства.