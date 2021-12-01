БАКУ/Trend/ - Посольство Венгрии любезно информирует всех заинтересованных студентов о том, что правительство Венгрии запустило стипендиальную программу Stipendium Hungaricum на 2022/2023 учебный год, по которой 200 студентов из Азербайджана могут учиться в Венгрии.

Претенденты могут найти подробную информацию на сайте: https://stipendiumhungaricum.hu/

Стипендия покрывает следующие положения: освобождение от платы за обучение, ежемесячную стипендию согласно соответствующему венгерскому законодательству, проживание в общежитии или ежемесячный взнос в размере 40 000 форинтов на проживание в течение всего периода стипендии и медицинское обслуживание согласно соответствующему венгерскому законодательству и дополнительное медицинское страхование.

Заявление не будет рассматриваться, если заявитель родился после 31 августа 2004 г. (= заявители моложе 18 лет на 31 августа 2022 г.), за исключением заявителей, подающих заявление на программы обучения танцам.

Претенденты могут подавать заявки только онлайн на сайте: https://stipendiumhungaricum.hu/apply/ до 15 января 2022 года.

Обратите внимание, что в программе могут принимать участие только те студенты или абитуриенты, заявки которых поддержаны Министерством образования Азербайджанской Республики в качестве правомочного отправляющего партнера. Таким образом, заявители должны одновременно подать заявки в Министерство онлайн https://htp.edu.az/az/news/139#.YaX0JtBByUl.