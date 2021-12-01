В декабре температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная температура воздуха в декабре в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами несколько превышать ее, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

"С полудня 1 декабря по вторую половину 2 декабря на территории республики ожидается нестабильная погода, осадки, сильный ветер. В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 7-9 градусов, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ночью ожидается 3-8, днем 8-13 градусов тепла. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 24-34 мм)", - отметили в Службе.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)