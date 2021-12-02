В Бакинском книжном центре состоялась презентация произведения известного английского писателя Чарли Маккези, переведенного на азербайджанский язык (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация переведенной на азербайджанский язык книги известного английского писателя и художника Чарли Маккези «Мальчик, крот, лиса и лошадь». Издание вышло в свет по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, при поддержке Бакинского книжного центра и общественного объединения «Региональное развитие», сообщает в четверг Trend.

В презентации приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева выразила вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой благодарность за издание книги, которая повествует о благородстве, любви, дружбе, вечных ценностях, объединяющих всех нас. «На первый взгляд, книга похожа на детскую, но на самом деле она не для детей, а для всех нас. Речь идет о вечных ценностях».

Затем было продемонстрировано видеообращение автора книги Чарли Маккези к гостям. В своем обращении он поблагодарил всех, кто внес вклад в перевод книги на азербайджанский язык.

На церемонии актеры детской театральной студии Çiçəyim Центра развития детей и молодежи №3 города Баку продемонстрировали сцены из книги.

Книга Чарли Маккези «Мальчик, крот, лиса и лошадь» по сей день остается бестселлером в Великобритании. Книга повествует о маленьком мальчике и трех его друзьях - кроте, лисе и лошади. На протяжении всей истории мальчик задает своим друзьям различные вопросы и получает на них очень логичные, простые и глубокие ответы. Отношения между четырьмя друзьями рассказывают читателям о доверии, дружбе, благородстве, храбрости, любви, честности, доброте, милосердии.

Автором всех иллюстраций книги, предназначенной для широкой читательской аудитории, является Чарли Маккези.

(Перевод: Кямаля Сеидова)