В Баку проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры»

Общество 2 декабря 2021 10:48 (UTC+04:00)
В Баку проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры»

БАКУ /Trend/ - Второго декабря в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» ("Peace4Culture" Partners Forum), сообщает в четверг Trend.

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