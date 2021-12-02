Заместитель начальника Медицинского Управления Государственного таможенного комитета Исмаил Эфендиев и заместитель начальника Центрального Таможенного Госпиталя Рена Гасымова приняли участие в тренинге ВОЗ (ФОТО)

Заместитель начальника Медицинского Управления Государственного таможенного комитета Исмаил Эфендиев и заместитель начальника Центрального Таможенного Госпиталя Рена Гасымова, приняли участие в тренинге ВОЗ по повышению уровня готовности больниц к чрезвычайным ситуациям.

Больницы играют очень важную роль в системе здравоохранения, особенно в кризисных ситуациях.

2 декабря 2021 года в Йени клинике Всемирная организация здравоохранения провела тренинг на тему «Повышение готовности медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям». Целевая аудитория тренинга составляла руководители ведущих медицинских учреждений страны, и в частности больниц, занимающихся борьбой с пандемией COVID-19.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Медицинского Управления Государственного таможенного комитета Исмаил Эфендиев и заместитель начальника Центрального Таможенного Госпиталя Рена Гасымова

Отрывая мероприятие, директор Медицинского департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Турецкой Республики д-р Гасан Одабашиоглу выступил с речью о важности повышения уровня готовности медицинских учреждений в условиях глобальной пандемии COVID-19.

Тренинг охватил темы повышения уровня готовности в больниц в контексте пандемии COVID-19 с использованием в этих целях специального оценочного листа ВОЗ. На мероприятие были заслушаны и обсуждались доклады, посвященые работе медицинских учреждений по повышению уровня готовности во время пандемии новой коронавирусной инфекции, планированию готовности к чрезвычайным ситуациям в больницах и подготовке перечня сопутствующих мер, а также профилактике и контролю инфекций.

В конце тренинга участники обменялись накопленным опытом. В своем выступлении заместитель начальника Медицинского Управления Государственного таможенного комитета Исмаил Эфендиев рассказал о важности мероприятий по повышению готовности учреждений здравоохранения к чрезвычайным ситуациями и предложил в ближайшее время возобновить тренинг ВОЗ «Управление системой здравоохранения в чрезвычайных ситуациях». Предложение получило положительный отклик со стороны участников и международных экспертов ВОЗ.