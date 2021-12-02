БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 772 случая заражения коронавирусом, 2 103 человека вылечились, 21 - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 591 885 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 558 819 человек вылечились, 7 905 – скончались, число активных больных составляет 25 161.

За последние сутки в стране проведен 13 341 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 565 190.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)