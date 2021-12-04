Продолжается лечение военнослужащих, пострадавших в крушении вертолета Госпогранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В госпитале Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана продолжается лечение пострадавших в крушении военного вертолета Ми-17 полковник-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС.

«В настоящее время оба военнослужащих чувствуют себя нормально, делается все необходимое для их полного выздоровления и скорейшего возвращения на службу», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)