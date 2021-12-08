Фарид Мансуров назначен проректором Академии физкультуры и спорта

БАКУ /Trend/ - Приказом министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гайыбова Фарид Мансуров освобожден от должности заведующего отделом спорта министерства, которую он занимал с 2016 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Фарид Мансуров назначен проектором по делам спорта Государственной академии физической культуры и спорта.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)