В Баку началось строительство великолепного жилого комплекса «Avant Park» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Ясамальском районе Баку началось строительство жилого комплекса Avant Park. «Avant Park» предлагает молодым семьям и тем, кто хочет купить новую квартиру, множество преимуществ и выгод по доступной цене.

Жилой комплекс «Авант Парк», состоящий из семи корпусов, возводится в соответствии с новыми градостроительными нормами,современными строительными и архитектурными стандартами.

В отличие от существующих поселков в других частях Баку, комплекс спроектирован с низкой плотностью застройки, чтобы жителям было комфортнее жить.

Светлые и солнечные апартаменты «Avant Park», расположенные на Шарифзаде 241, одним из самых высоких районов нашего города, еще больше улучшат качество жизни жителей. Здания в элегантном архитектурном стиле, продуманные до мелочей, создадут неповторимую атмосферу.

Занимая площадь в четыре гектара, всего 1 гектар комплекса предназначен для строительства жилых зданий, предприятий общественного питания и других вспомогательных объектов. На оставшихся 3 гектарах для отдыха жителей будет создана разветвленная инфраструктура. Продуманные для активного отдыха благоустроенная открытая спортивная площадка, большая зелень, детская площадка, беговые и велосипедные дорожки по периметру комплекса, 1200 подземных и наземных парковок, СПА и большой бассейн, киноцентр и другие преимущества обеспечат Вам комфорт.

Проект «Avant Park» впервые в жилищном секторе страны сотрудничает с Международным банком Азербайджана для финансирования строительства.

Здесь можно получить компактно спланированные квартиры с ремонтом с внутренним кредитом на 36 месяцев или ипотечным кредитом на срок до 20 лет.

Для дополнительной информации:

Tel; *0241

www.avantpark.az

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