Кадровые реформы в министерстве молодежи и спорта Азербайджана будут продолжены – Фарид Гайыбов

БАКУ /Trend/ - Кадровые реформы в министерстве молодежи и спорта Азербайджана будут продолжены.

Об этом сказал в четверг журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, сообщает Trend.

По его словам, кадровые изменения являются продолжением реформ.

«Начались работы в сфере молодежи и спорта, готовятся проекты. Но эти работы осуществляются не сразу. В настоящее время анализируется деятельность министерства. По завершении этой работы будет определено, в каком направлении будут проводиться работы, и приняты решения. В стране функционируют Дома молодежи. Необходимо будет ознакомиться с тем, чем они занимаются, какую работу должны проводить, какой должна быть работа и структура олимпийских спорткомплексов, спортклубов, какими должны быть наши спортсмены, начиная от детского спорта и до национальной сборной», - сказал Гайыбов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)