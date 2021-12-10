К разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ / Trend/ - К работам по очистке от мин освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки, сказал в пятницу Trend начальник отдела Кинологического батальона Службы спасения особого риска МЧС старший лейтенант Годжаев.
"Эти собаки обучены для нахождения взрывчатых веществ, мин, человеческих тел, они могут охранять. После освобождения земель к работам по разминированию совместно с саперами Службы спасения особого риска были привлечены и специально обученные собаки", - добавил он.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
К разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки (ФОТО/ВИДЕО)
У штамма "омикрон", как и у "дельты" и "дельты+", высокая заражаемость - азербайджанский инфекционист
В Азербайджане определяются требования по аудиовизуальному вещанию в дни всенародной скорби и траура
В Азербайджане поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию выросли на 8%
За первую декаду декабря на освобожденных территориях обезврежены 342 мины – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане устанавливается порядок деятельности субъектов медиа в период военного и чрезвычайного положения
Основная задача в Азербайджане заключается в упрощении законодательной базы в сфере предпринимательства - депутат
Агентство Азербайджана по развитию МСБ запускает новый проект для специалистов в сфере предпринимательства - Орхан Мамедов
Необходимо развивать и создавать новые платформы для эффективного взаимодействия с молодежью - Фарид Гайыбов