К разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - К работам по очистке от мин освобожденных территорий Азербайджана привлечены специально обученные собаки, сказал в пятницу Trend начальник отдела Кинологического батальона Службы спасения особого риска МЧС старший лейтенант Годжаев.

"Эти собаки обучены для нахождения взрывчатых веществ, мин, человеческих тел, они могут охранять. После освобождения земель к работам по разминированию совместно с саперами Службы спасения особого риска были привлечены и специально обученные собаки", - добавил он.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)