В Азербайджане с 13 декабря возобновляется деятельность объектов, предоставляющих банные услуги (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 13 декабря 2021 года возобновляется деятельность объектов, предоставляющих банные услуги, передает в субботу Trend со ссылкой на новое решение Кабмина.

В решении отмечается, что услугами объектов, предоставляющих банные услуги, могут пользоваться только граждане, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, за исключением лиц моложе 18 лет, либо имеющие подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса или сертификат о противопоказании к вакцинации.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)