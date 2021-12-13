Фоторепортаж с благотворительной ярмарки в Баку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Традиционная благотворительная ярмарка "Холодные руки, горячее сердце", организованная в центре Баку на ул. Низами ("Торговая"), вызывает большой интерес как у местных жителей, так и гостей города. Здесь царит праздничное настроение. Ярмарка организована в маленьких домиках, которые установлены на Площади фонтанов.

Наряду с новогодними подарками (сувенирами, книгами, одеждой и сладостями) можно попробовать разную еду, в том числе фаст-фуд.

Напомним, что работа объектов общепита будет разрешена с 00:00 часов 31 декабря 2021 года до 02:00 1 января 2022 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Фотограф: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)