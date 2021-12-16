МЧС Азербайджана приобрело специальные мотоциклы
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана приобрело специальные мотоциклы, что даст возможность оперативно добираться до места происшествия.
Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.
Он отметил, что мотоциклы снабжены спецсредствами.
«На магистральных дорогах много транспортных заторов. Поэтому приобретены мотоциклы, что позволит быстро добираться до места происшествия. Мы стараемся повышать профессионализм и качество работы. Это один из вопросов, поставленных перед нами», - сказал Гейдаров.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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