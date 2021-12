Проведена презентация книги в 5 странах, изданной по инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 17 декабря 2021 По инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) в Баку, в Институте Теологии проведена презентация книги под названием «Contributions of the Eurasian nations to Islamic culture» (Вклад народов Евразии в исламскую культуру), изданной на английском языке. На презентации участвовали преподавательско-студенческий коллектив ВУЗ-а, приглашенные гости, выступали ректор Агиль Ширинов, председатель Правления ЕРЦ Эльчин Аскеров, исполняющий обязанностей генерального директора Вусал Курбанов и директор Центра Религиозных Исследований Натик Рагимов.

Это была по численности уже пятая презентация книги, ранее презентации данной книги прошли в ВУЗ-ах в России (Москва и Казань), Узбекистане (Ташкент), Казахстане (Алматы).

В этой книге исследованы истории древних и сформировавшихся после прихода Ислама культур в Азербайджане, Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Узбекистане, мусульманских регионах России, Пакистане, Иране и Индонезии, и отражен вклад народов, проживающих в этих странах, в общеисламскую культуру и цивилизацию. Соответствующие статьи в книге были написаны известными учеными и экспертами по каждой из указанных стран.

В этой книге также нашли свое отражение иллюстрации, в частности, была дана подробная информация о вкладе народов указанных стран в общеисламскую литературу, философию, исламские науки, архитектуру, изобразительное искусство, в другие сферы науки и культуры и тд. Во время презентаций авторы рассказали о личном опыте и новых открытий во время написания книг, а также отметили, что эта книга сыграет важную роль в сближении народов региона и вообще стран ОИС.

В следующем году ЕРЦ Молодежного Форума ОИС планирует снятие документального фильма по одноименной тематике в указанных странах Евразии.

Следует отметить, что по инициативе Центра в 2019 году была издана книга под названием «Исламская молодежь в странах Средней Азии и Кавказа», презентация которой проводилась в разных странах региона.