БАКУ /Trend/ - В Клиническом медцентре в Баку создается отделение скорой помощи площадью в 1 000 кв. метров.

Как передает в пятницу Trend, об этом в передаче "TƏBİB məsləhəti" сказал директор Центра Кенуль Алекперов.

По его словам, в ближайшее время в КМЦ совместно с ВОЗ также планируется создать учебный центр.

"В рамках сотрудничества ВОЗ и TƏBİB в республике создано 14 учебных центров, где проводятся тренинги по организации первой медпомощи для станций скорой помощи и врачей. Также происходит обмен опытом с различными институтами братской Турции", - отметил директор КМЦ.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)