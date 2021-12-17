В Клиническом медцентре в Баку создается отделение скорой помощи площадью в 1 000 кв. метров
БАКУ /Trend/ - В Клиническом медцентре в Баку создается отделение скорой помощи площадью в 1 000 кв. метров.
Как передает в пятницу Trend, об этом в передаче "TƏBİB məsləhəti" сказал директор Центра Кенуль Алекперов.
По его словам, в ближайшее время в КМЦ совместно с ВОЗ также планируется создать учебный центр.
"В рамках сотрудничества ВОЗ и TƏBİB в республике создано 14 учебных центров, где проводятся тренинги по организации первой медпомощи для станций скорой помощи и врачей. Также происходит обмен опытом с различными институтами братской Турции", - отметил директор КМЦ.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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