В Азербайджане зарплаты работников на основе Единой тарифной сетки вырастут в среднем на 20%

БАКУ /Trend/ - В связи с повышением минимальной месячной зарплаты до 300 манатов с начала 2022 года в соответствии с новым распоряжением Президента Ильхама Алиева, зарплаты работников, регулируемые на основе Единой тарифной сетки, будут повышены в среднем на 20 процентов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

«С этой целью Кабмин утвердит новую тарифную сетку, которая будет применяться с начала будущего года. К лицам, которым зарплата будет выплачиваться на основе Единой тарифной сетки, отнесены работники социальной, научной, культурной, спортивной сфер, финансируемых из государственного бюджета, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунальной сферы, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства. Также по категориям соответствующих госорганов будут повышены зарплаты их работников, не являющихся государственными служащими. Минимальная зарплата в соответствии с 19-ступенчатой Единой тарифной сеткой, действующей до 1 января 2022 года, составляет 250 манатов, максимальная – 906 манатов. В новой тарифной сетке, которая будет утверждена, эти показатели увеличатся согласно росту минимальной зарплаты», - говорится в сообщении минтруда.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)