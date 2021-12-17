В Азербайджане при организации социальной работы предпочтение будет отдано членам семей шехидов

Общество 17 декабря 2021 19:15 (UTC+04:00)
В Азербайджане при организации социальной работы предпочтение будет отдано членам семей шехидов

БАКУ / Trend / - Кабинет министров внес изменения в постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 15 января 1994 года № 10 "Об утверждении" Правил увековечения имени шехида и применения льгот для семьей шехидов".

Как сообщает Trend, согласно изменениям, в "Правила увековечения имени шехида и применения льгот для семей шехидов", утвержденные постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 15 января 1994 года № 10, добавляется подпункт 3.2.9-1:

"При организации социальной работы и самозанятости безработных, а также профессиональной подготовки предпочтение отдается членам семей шехидов".

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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