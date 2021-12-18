Сотрудничество Турции и Азербайджана в космической сфере находится на высоком уровне - Сардар Хусейн

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Турции и Азербайджана в космической сфере находится на высоком уровне.

Об этом сказал в субботу глава Космического агентства Турции Сардар Хусейн на мероприятии «Будущее - в космосе, космос - в будущем» в Баку, сообщает Trend.

По его словам, ведутся переговоры по проектам, которые будут реализованы в рамках Национальной космической программы Турции.

«В рамках заседания, которое пройдет 20 декабря, состоится двусторонняя встреча. Часть проектов может быть реализована совместно с Азербайджаном, по некоторым из них Турция будет сотрудничать с другими странами», - сказал Хусейн.

Отметим, что 20 декабря в Баку состоится заседание по сотрудничеству в космической сфере тюркских стран.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)