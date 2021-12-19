Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет пробный экзамен по II этапу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, для участия в пробном экзамене зарегистрировались 3 780 абитуриентов. Экзамены пройдут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Шеки, Мингячевире, Барде, Гекчае, Физули, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Пробный экзамен начнется в 11:00. Допуск завершится за 15 минут до начала.

Согласно модели второго этапа вступительного экзамена в бакалавриат высших учебных заведений в 2022 году, участникам контрольного экзамена будут представлены тестовые задания по 3 экзаменационным предметам в каждой группе.

Экзамены продлятся три часа.