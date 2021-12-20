Генпрокуратура о выживших при крушении вертолета двух пилотах ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При крушении вертолета ГПС Азербайджана, во время удара о землю четырех человек выбросило наружу - двое из них скончались на месте, двоим же, получившим тяжелые травмы, удалось выжить.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник первый заместитель Генерального прокурора Азербайджана, государственный советник юстиции III класса Эльчин Мамедов на брифинге, посвященном предварительным итогам расследования по уголовному делу, возбужденному по факту крушения 30 ноября во время тренировочных полетов военного вертолета ГПС.

По его словам, следствие по уголовному делу продолжается, общественность будет проинформирована о ходе следствия дополнительно.

Напомним, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате погибли 14, травмы получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)