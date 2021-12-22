British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) получила сертификат члена Регистрационного центра и партнерской программы IELTS Британского совета (British Council).

Сертификат был вручен ректору БВШН Эльмару Гасымову послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом на церемонии подписания соглашения о создании Регистрационного центра IELTS в Бакинской высшей школе нефти.

Было отмечено, что данный сертификат впервые в стране выдается Британским советом Бакинской высшей школе нефти.

Эльмар Гасымов поблагодарил Британский Совет за сертификат, подчеркнув, что успешное сотрудничество между БВШН и Британским Советом продолжается.

«Вручая этот сертификат нам, Посольство Великобритании и Британский Совет дают высокую оценку работе, проделанной преданным своему делу коллективом БВШН», добавил ректор.