Агентство пищевой безопасности Азербайджана об импортируемой из Ирана соли

БАКУ / Trend / - Соль, импортированная из Исламской Республики Иран, признана непригодной для употребления, передает Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

В рамках контрольных мероприятий инспекторами Агентства был проведен осмотр 134 тонн соляной продукции, которая была приобретена физическим лицом Бабаевой Кямалей Тельман гызы. Данная продукция импортирована из Исламской Республики Иран в Азербайджан и принадлежала компании "Co.kasra bolor arya". Образцы продуктов были отобраны и переданы в лабораторию Института пищевой безопасности Азербайджана.

В результате проведенных экспертиз было установлено, что массовая доля йода в солевом продукте не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов.

В связи с выявленным фактом принимаются соответствующие меры согласно законодательству.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)