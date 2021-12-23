В Азербайджане поступило 3 004 обращения в связи с признанием иностранных дипломов - Агентство по обеспечению качества в образовании

БАКУ /Trend / - В Азербайджане в 2021 году поступило 3 004 обращения в связи с признанием иностранных дипломов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании (АОКО) Эльдар Оруджев.

По его словам, из них 2 278 обращений получили положительный ответ.

"Это количество составило 76% от общего количества обращений. 726 обращений, что составляет 24% от общего количества, получили отрицательный ответ", - отметил он.

Оруджев заявил, что в 2018 году процесс аккредитации дипломов составлял 55 дней, в 2019 году - 40 дней, в 2020 году- 43 дня, а в текущем году данный срок составил 18 дней.

Он отметил, что отказ в признании иностранного диплома может быть связан с пограничным и языковым вопросом.

"Во время проверки выясняется, что граждане не проживают достаточный срок в стране, где они получают образование. Также проверяется знание языка. По статистике, определенная часть лиц, получивших отказ в признании иностранного диплома, не владеет языком, на котором было получено образование", - сказал Оруджев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)