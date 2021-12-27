Обнародовано число детей, рожденных в Азербайджане в 2020 г.
БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане родился 126 571 ребенок, в том числе 67 407 мальчиков и 59 164 девочки.
Об этом говорится в годовом отчете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в сфере обеспечения гендерного равенства, который был обсужден 27 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в понедельник Trend.
«Из общего числа детей 108 857 (58 219 мальчиков и 50 638 девочек) родились в официальном браке, 17 714 (9 188 мальчиков и 8 526 девочек) – вне брака.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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