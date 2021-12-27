Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью - 1-3, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана без осадков, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)