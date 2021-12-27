Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 3 тяжелораненых участников 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще трое азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время 44-дневной Отечественной войны, отправлены на лечение в Турцию.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд YAŞAT, это Халилов Салех Айданали оглу, Алиев Гудрат Магомед оглу и Бабаев Орхан Сафар оглу.

Реабилитация военнослужащих будет продолжена в Турции.

Фонд YAŞAT будет держать под контролем процесс их лечения до полного завершения.

Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж на основании врачебного заключения.

Напомним, что до настоящего времени YAŞAT отправил на лечение в Турцию 157 раненых военнослужащих. 116 из них успешно завершили лечение и вернулись на родину.

Лекарственные средства для лечения обеспечивает Фонд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)