Планируются меры по повышению интереса к настольному теннису и в регионах Азербайджана - Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Прежде всего, я благодарен членам Федерации настольного тенниса Азербайджана за оказанное мне доверие в связи с переизбранием на пост президента Федерации еще на 4 года.

Как передает Trend, об этом сказал переизбранный президент Федерации настольного тенниса Шахин Мустафаев в интервью журналистам на пресс-конференции после отчетно-выборной конференции.

По его словам, на заседании обсуждались предстоящие задачи. "Государство уделяет внимание развитию настольного тенниса. В нашей стране большой интерес к этому виду спорта. Федерация планирует предпринять ряд шагов, чтобы сделать этот вид спорта более распространенным и популярным. Наряду с Баку запланированы меры по повышению интереса к этому виду спорта и в регионах. Так, мы хотим создать секции тенниса в спортивных школах", - сказал он.

Мустафаев отметил, что в развлекательных центрах и других местах планируется установить оборудование для настольного тенниса. Он подчеркнул, что это оборудование не требует больших затрат. Президент Федерации отметил, что будут приняты меры по развитию и расширению этого вида спорта как на существующей материально-технической базе, так и на новых объектах.