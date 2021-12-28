Завершена реконструкция участка автодороги Гянджа-Кяльбаджар-Лачин (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в два этапа реконструировало 38-километровый участок Гянджа-Тоганалы (Гекгель-Маралгель) автомобильной дороги республиканского значения Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, сообщает во вторник Trend со ссылкой на госагентство.

«На первом этапе был реконструирован участок этой дороги Гянджа-Ени Зод протяженностью 16,5 километра. На втором этапе проведены работы по реконструкции на участке Ени Зод-Гекгель-Маралгель длиной 21,5 километра. На дороге капитально отремонтирован 30-метровый мост. На последнем этапе проекта на трассе установлены дорожные знаки, информационные щиты, нанесена дорожная разметка», - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)