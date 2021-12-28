Памятник меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву уже готов - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Памятник известному нефтепромышленнику, общественному деятелю, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву уже готов. Проводятся консультации в связи с датой его открытия.

Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства в 2021 году, сообщает Trend.

Министр отметил, что дата открытия памятника станет известна в будущем году.

"В 2023 году планируется проведение юбилейных мероприятий как в Азербайджане, так и за рубежом в связи с 200-летием со дня рождения Зейналабдина Тагиева", - сказал Керимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)