Коронавирус не лечится специфическими препаратами в домашних условиях - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend / - Коронавирус не лечится специфическими препаратами в домашних условиях, это можно сделать только в больницах. В домашних условиях может быть поддержка комплексом витаминов, микроэлементов.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

Он также прокомментировал утверждения о том, что лица, проходящие лечение в домашних условиях, не получают витаминные комплексы из поликлиник.

"Если есть подобная ситуация, путь сообщают в министерство здравоохранения. Утверждения о том, что эти витаминные комплексы выдаются только привилегированным людям, необоснованны", - сказал Теймур Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)