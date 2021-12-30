В Азербайджане еще 62 участника войны будут обеспечены протезами 4-го поколения (ФОТО)

БАКУ / Trend / - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана приступило к обеспечению высокотехнологичными протезами 4-го поколения 62 лиц, получивших ранения и инвалидность в период до Отечественной войны, а также при выполнении обязанностей воинской службы.

Как сообщили Trend в министерстве, эти лица обеспечиваются протезами в протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при минтруда.

Протезы, изготовленные по системе «Genium», позволяют более полно и точно регулировать движения, обеспечивают стабильное, безопасное и уверенное передвижение.

Напомним, что министерством продолжается процесс обеспечения участников Отечественной войны протезами последнего поколения.

185 участников Отечественной войны уже обеспечены 193 высокотехнологичными современными протезами 4-го поколения.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)