В Азербайджане выявлены еще 273 случая заражения коронавирусом, вылечились 576 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 273 случая заражения коронавирусом, 576 человек вылечились, 8 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 617 952 случая заражения коронавирусной инфекцией, 601 645 человек вылечились, 8 383 – скончались, число активных больных составляет 7 924.

За последние сутки в стране проведены 6 337 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 883 101.

(Перевод: Нубар Кулузаде)