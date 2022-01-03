В Азербайджане выявлены еще 273 случая заражения коронавирусом, вылечились 576 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 273 случая заражения коронавирусом, 576 человек вылечились, 8 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены 617 952 случая заражения коронавирусной инфекцией, 601 645 человек вылечились, 8 383 – скончались, число активных больных составляет 7 924.
За последние сутки в стране проведены 6 337 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 883 101.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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