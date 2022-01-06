Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021 (ФОТО)

Мобильная команда компании Crocusoft, состоящая из студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН), была удостоена Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY-2021. Разработанное командой приложение Smart Customs стало мобильным приложением года, победив в номинации «Государство и общество». Приложение было загружено более чем 300 000 раз, получило 5 000 отзывов и лидирует с рейтингом 4,9.

Программистами команды Crocusoft являются студенты БВШН Миркямал Гасымов, Айнур Асадова, Эльман Шукюров и Мирниджат Джаббарлы, которые обучаются по различным специальностям.

Отметим, что для присуждения Национальной Интернет-премии Азербайджана академики NETTY назвали лучшие среди участвовавших в конкурсе в 2021 году национальные веб-сайты, социальные страницы, приложения. По результатам голосования экспертного совета и виртуального жюри из списка сайтов-участников были отобраны номинированные на премию веб-сайты, программы и ИТ-проекты.

Напомним, что премия NETTY, которая была учреждена в 2004 году и проводится с 2005 года, - это первая азербайджанская профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.