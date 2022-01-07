Нацсовету по телевидению и радио Азербайджана в 2021 г. из госбюджета выделено 1,659 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Национальному совету по телевидению и радио (НСТР) в 2021 году из госбюджета было выделено 1,659 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в финансовом отчете НСТР за прошлый год.

По данным отчета, в течение 2021 года выделенные из госбюджета средства в размере 1,48 миллиона манатов были использованы по назначению.

"В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 29 декабря 2021 года для оказания дополнительной поддержки действующим в нашей стране частным общереспубликанским телерадиовещателям в осуществлении вещания посредством спутника Azerspace-1 из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики НСТР было выделено четыре миллиона манатов. Выделенные средства были переведены на счета восьми частных телерадиовещателей", - говорится в отчете.

Из выделенных средств 179,3 тысячи манатов возвращены в бюджет, отмечается в документе.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)