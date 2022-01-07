Дозы вакцины от коронавируса с истекшим сроком годности изъяты для утилизации - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дозы вакцины Pfizer/BioNTech, срок годности которых истекал 31 декабря прошлого года, были изъяты для утилизации за неделю до истечения этого срока.

Об этом в ответ на запрос Trend в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

"В настоящее время в пунктах вакцинации применяются вакцины с новым сроком годности", - сказали в ведомстве.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)