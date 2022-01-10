В 2021 г. в Азербайджане были наказаны 52 сотрудника прокуратуры

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане были наказаны 52 сотрудника прокуратуры, допустивших нарушения в своей работе.

Как сообщает Trend, об этом было сказано в понедельник на расширенном оперативном совещании в Генеральной прокуратуре, посвященном итогам ее деятельности в 2021 году.

"За допущенные недостатки в работе 52 сотрудника прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности. Двое из них были уволены из органов прокуратуры, пятеро - освобождены от занимаемой должности, 30 - объявлен выговор или строгий выговор, а в отношении 15 применено принудительное дисциплинарное взыскание", - было отмечено на совещании.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)