В Азербайджане в 2020-2021 гг. от коронавируса скончались 16 журналистов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020-2021 годах от коронавируса скончались 16 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете Профсоюза журналистов Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.
По данным отчета, в 2020 году в Азербайджане COVID-19 заразились 117 журналистов, а в прошлом году - 288.
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), учитывая обращение Совета печати, провело кампанию по вакцинации от коронавируса более 800 журналистов, говорится в отчете.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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