В Азербайджане в 2020-2021 гг. от коронавируса скончались 16 журналистов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020-2021 годах от коронавируса скончались 16 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете Профсоюза журналистов Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

По данным отчета, в 2020 году в Азербайджане COVID-19 заразились 117 журналистов, а в прошлом году - 288.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), учитывая обращение Совета печати, провело кампанию по вакцинации от коронавируса более 800 журналистов, говорится в отчете.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)