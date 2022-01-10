Восстанавливается Хачинчайское водохранилище в Агдамском районе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Восстанавливается Хачинчайское водохранилище, расположенное в Агдамском районе Азербайджана.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал Азербайджанскому телевидению (AzTV) начальник районного управления по механическому орошению Хафиз Азимзаде.

По его словам, водохранилище, расположенное на территориях, которые были под оккупацией около 30 лет, находится из-за отсутствия соответствующего технического обслуживания в аварийном состоянии.

«Хачинчайское водохранилище было построено в 1964 году. Длина водохранилища составляет 940 метров, вместимость - 23 миллиона кубометров. В период до оккупации оно играло большую роль в орошении 8000 га земель, а также в водоснабжении города Агдам. В этом году на водохранилище будут проведены ремонтные работы», - сказал он.

По словам Азимзаде, работы по разминированию на территории завершены, специалисты подготовили проектно-сметную документацию по проекту работ на водохранилище.

«Предусматривается проведение соответствующего тендера. Будут проведены ремонтно-восстановительные работы на самой плотине, а также ремонт 30-километрового канала», - сказал он.

Азимзаде добавил, что в результате восстановительных работ потенциал функционирования данного объекта увеличится.

«Сейчас водохранилище не используется. Его емкость в связи с отсутствием технического обслуживания снизилась с 23 миллионов кубометров до 12-13 миллионов кубометров. По завершении ремонтных работ здесь станет возможным орошение более 2000 га земель. Кроме того, на балансе управления находятся 327 субартезианских скважин, 12 из которых полностью восстановлены и введены в эксплуатацию»,- заключил он.

(Автор: Чингиз Сафарли)