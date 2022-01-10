Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 58 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 21, вторую - 37.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 498 430. Первую дозу вакцины получили 5 184 066, вторую - 4 695 363, третью - 1 619 001 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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