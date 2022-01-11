Продолжается работа по включению Гирканских лесов Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по включению Гирканских лесов Азербайджана в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщила Trend заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова.
«В ближайшее время планируется включение этих лесов в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО под названием «Номинации Гирканских лесов». В связи с этим проводится работа группами местных и зарубежных экспертов. Как известно, в этих лесах произрастают реликтовые растения, пережившие ледниковый период. Их включение в список ЮНЕСКО имеет большое значение для Азербайджана», - сказала Самедова.
(Автор: Самир Али)
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