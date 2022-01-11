БАКУ /Trend/ - Иран открыл сухопутные границы с соседними странами, закрытые ранее из-за коронавируса.

Как сообщает Trend, об этом во вторник сказал журналистам министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди.

По его словам, въезд и выезд граждан в соседние страны возможен при наличии вакцинации двумя дозами вакцины от коронавируса и проведении ПЦР-теста.

Кроме того, как отметил, Вахиди отменены ограничения по коронавирусу, введенные в связи с некоторыми африканскими странами.

"Однако ограничения, введенные в отношении ряда европейских стран, включая Францию и Великобританию, остаются в силе. Ограничения по другим странам пока рассматриваются", - сказал он.

Отметим, что с 25 декабря Иран на 15 дней закрыл сухопутные границы с соседними странами.

(Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде)