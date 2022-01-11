В Азербайджан в 2022 г. будет доставлено более 3,2 млн доз вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Названо количество доз вакцины от коронавируса, которые будут доставлены в Азербайджан в течение 2022 года.

Как передает во вторник Trend, в сообщении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию отмечается, что согласно утвержденному договору, в 2022 году в Азербайджан планируется доставить в общей сложности 3 280 000 доз вакцины.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане для вакцинации против COVID-19 используются вакцины "Coronavac", "Sputnik V" и "Pfizer".

(Перевод: Нубар Кулузаде)