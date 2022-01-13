Завтра в Баку ожидается мокрый снег

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-западным, сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью и днем составит 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла, в горах ночью - 4-9, днем 0-4, в высокогорье ночью - 9-14, днем - 0-5 градусов мороза.